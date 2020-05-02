Станом на 09.00 30 квітня в Україні зафіксували 10 406 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіло 540 осіб. Протестовано за добу – 7 315.

Найбільшу кількість випадків зараження Covid-19 зафіксовано в Чернівецькій (82), Тернопільській (71), Рівненській областях (49). У Києві за минулу добу +60 хворих коронавірусом.

Загалом в Україні коронавірусом хворіє – 8 907 осіб. Летальних випадків – 261, вилікувалися – 1 238 пацієнтів.

Карта поширення коронавірусу в Україні за областями:

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Коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область – 417 випадків;

Волинська область – 280 випадків;

Дніпропетровська область – 347 випадків;

Донецька область – 68 випадків;

Житомирська область – 374 випадки;

Закарпатська область – 419 випадків;

Запорізька область – 243 випадки;

Івано-Франківська область – 862 випадки;

Кіровоградська область – 391 випадок;

м Київ – 1 401 випадок;

Київська область – 664 випадки;

Львівська область – 430 випадків;

Луганська область – 33 випадки;

Миколаївська область – 126 випадків;

Одеська область – 277 випадків;

Полтавська область – 203 випадки;

Рівненська область – 637 випадків;

Сумська область – 102 випадки;

Тернопільська область – 779 випадків;

Харківська область – 249 випадків;

Херсонська область – 111 випадків;

Хмельницька область – 82 випадки;

Чернівецька область – 1 571 випадок;

Черкаська область – 290 випадків;

Чернігівська область – 50 випадків.

Статистика та динаміка поширення коронавірусу в Україні

Нагадаємо, до 11 травня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.