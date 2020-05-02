Станом на 09.00 30 квітня в Україні зафіксували 10 406 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіло 540 осіб. Протестовано за добу – 7 315.
Найбільшу кількість випадків зараження Covid-19 зафіксовано в Чернівецькій (82), Тернопільській (71), Рівненській областях (49). У Києві за минулу добу +60 хворих коронавірусом.
Загалом в Україні коронавірусом хворіє – 8 907 осіб. Летальних випадків – 261, вилікувалися – 1 238 пацієнтів.
Карта поширення коронавірусу в Україні за областями:
Коронавірусну хворобу виявлено:
- Вінницька область – 417 випадків;
- Волинська область – 280 випадків;
- Дніпропетровська область – 347 випадків;
- Донецька область – 68 випадків;
- Житомирська область – 374 випадки;
- Закарпатська область – 419 випадків;
- Запорізька область – 243 випадки;
- Івано-Франківська область – 862 випадки;
- Кіровоградська область – 391 випадок;
- м Київ – 1 401 випадок;
- Київська область – 664 випадки;
- Львівська область – 430 випадків;
- Луганська область – 33 випадки;
- Миколаївська область – 126 випадків;
- Одеська область – 277 випадків;
- Полтавська область – 203 випадки;
- Рівненська область – 637 випадків;
- Сумська область – 102 випадки;
- Тернопільська область – 779 випадків;
- Харківська область – 249 випадків;
- Херсонська область – 111 випадків;
- Хмельницька область – 82 випадки;
- Чернівецька область – 1 571 випадок;
- Черкаська область – 290 випадків;
- Чернігівська область – 50 випадків.
Статистика та динаміка поширення коронавірусу в Україні
Нагадаємо, до 11 травня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.