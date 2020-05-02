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Факти / Україна

Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Станом на 09.00 30 квітня в Україні зафіксували 10 406 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіло 540 осіб. Протестовано за добу – 7 315.

Найбільшу кількість випадків зараження Covid-19 зафіксовано в Чернівецькій (82), Тернопільській (71), Рівненській областях (49). У Києві за минулу добу +60 хворих коронавірусом.

Загалом в Україні коронавірусом хворіє – 8 907 осіб. Летальних випадків – 261, вилікувалися – 1 238 пацієнтів.

Карта поширення коронавірусу в Україні за областями:

Коронавірусну хворобу виявлено:

  • Вінницька область – 417 випадків;
  • Волинська область – 280 випадків;
  • Дніпропетровська область – 347 випадків;
  • Донецька область – 68 випадків;
  • Житомирська область – 374 випадки;
  • Закарпатська область – 419 випадків;
  • Запорізька область – 243 випадки;
  • Івано-Франківська область – 862 випадки;
  • Кіровоградська область – 391 випадок;
  • м Київ – 1 401 випадок;
  • Київська область – 664 випадки;
  • Львівська область – 430 випадків;
  • Луганська область – 33 випадки;
  • Миколаївська область – 126 випадків;
  • Одеська область – 277 випадків;
  • Полтавська область – 203 випадки;
  • Рівненська область – 637 випадків;
  • Сумська область – 102 випадки;
  • Тернопільська область – 779 випадків;
  • Харківська область – 249 випадків;
  • Херсонська область – 111 випадків;
  • Хмельницька область – 82 випадки;
  • Чернівецька область – 1 571 випадок;
  • Черкаська область – 290 випадків;
  • Чернігівська область – 50 випадків.

Статистика та динаміка поширення коронавірусу в Україні

Нагадаємо, до 11 травня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.

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