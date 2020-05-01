Медичних масок в Україні з’явилося вже багато, але з ними інша проблема – їх утилізація.

Використані маски люди викидають у смітник, а звідти вони потрапляють у контейнери. Їх розтягують щури, з ними граються діти, а безхатченки їх перуть і продають.

На масці коронавірус живе цілий тиждень і за цей час він може заразити багато людей.

Читайте: Комаровський розповів, чи можна дезінфікувати маски праскою

У Києві волонтери встановлюють картонні бокси для масок і одноразових рукавичок, щоб потім передати на утилізацію в спеціальні організації.

Київський лікар розповів, як утилізувати використані медичні маски вдома. Для цього необхідно взяти поліетиленовий пакет, набрискати в нього антисептика і помістити маску на 30 хвилин. Після цього пакет з маскою можна викинути в звичайний смітник.