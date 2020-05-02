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Факти / Україна

Мер Черкас став жертвою пранку: Бондаренко показав СМС, де йому “погрожують” з ОП

Мер Черкас Анатолій Бондаренко став жертвою пранку, під час якого йому надходили погрози в СМС від імені нібито першого заступника керівника Офісу президента України.

Справжньої розмови між Бондаренком і представником ОП Сергієм Трофімовим не було, повідомляє прес-служба Офісу президента.

– Очевидно, мер став жертвою банального пранку і зробив із цього поспішні політичні висновки, – сказано в повідомленні.

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Раніше Бондаренко показав скріншот СМС, в яких “Сергій Трофимов” радить йому “заспокоїти свої таланти” і дає меру “останнє попередження”.

Мер Черкас став жертвою пранку: Бондаренко показав СМС, де йому "погрожують" з ОП

Нагадаємо, виконком Черкаської міської ради вирішив пом’якшити карантин з 1 травня через численні звернення представників бізнесу, які опинилися на межі виживання.

Нацполіція розпочала справу через ухвалене у Черкасах рішення про пом’якшення обмежувальних заходів.

Джерело: Офіс президента

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