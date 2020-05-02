Розпочалися маніпуляції, медикам не виплачують 300% зарплати – Степанов

Міністерство охорони здоров’я отримує скарги про те, що з вини місцевої влади або головлікарів медикам не виплачують 300% зарплати за березень.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов і додав, що відомство проконтролює, щоб усі виплати було здійснено.

– Я вже направив листи головам ОДА, щоб вони відзвітували в розрізі кожної медустанови і кожного конкретного медпрацівника, який працював з пацієнтами з Covid-19, які суми і як їх було виплачено, – повідомив міністр.

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Степанов наголосив, що “усі кошти без винятку, які обіцяні, в розмірі 300% були перераховані на місця”.

– Ми отримуємо сигнали, що ці виплати не було здійснено в повному обсяги з вини або місцевих органів влади, або головних лікарів, які почали маніпулювати, враховувати якісь погодинні (виплати. – Ред.), або ще якісь, – сказав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив тарифи на лікування хворих Covid-19, які регулюють оплату медустановам послуг із діагностики, лікування і транспортування пацієнтів.