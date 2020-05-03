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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні з метою недопущення поширення нового коронавірусу запроваджений 12 березня.

До 11 травня призупинено заняття в навчальних та дошкільних закладах, а також скасовано масові заходи.

Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін.

З 17 березня до 11 травня всі пункти пропуску через державний кордон закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

До 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.

МОЗ зобов’язало лікарні перенести планові операції на більш пізній термін, щоб звільнити місця для прийому хворих коронавірусом.

З 6 квітня в країні були запроваджені нові обмеження, серед яких носіння маски і документів, що засвідчують особу. Послаблення карантину передбачаються з 12 травня за умови відсутності спалаху Covid-19.

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09:34 - 03 травня

Станом на 3 травня 2020 року в Україні зафіксовано 11 913 випадки інфікування новою коронавірусною інфекцією, яка зародилася у китайському місті Ухань.

288 людей померло, а 1 547 одужали.

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, протягом доби підтверджено 502 позитивні результати ПЛР-дослідження на нову коронавірусну інфекцію.

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09:15 - 03 травня

68 монахів у Києво-Печерській лаврі заразилися коронавірусом, двоє з них перебувають у лікарні під наглядом медиків.

– У Святій обителі понад 200 братії, захворіло 68 осіб. У 19 людей не підтвердився діагноз, був негативний результат, 28 осіб мали позитивний результат тесту, 25 осіб були в лікарні, — повідомив намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Лебідь).

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08:23 - 03 травня

Із початку спалаху коронавірусу у Житомирській області підтвердили 423 випадки зараження коронавірусом, лише за останню добу хворих побільшало на 30 осіб.

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08:22 - 03 травня

У заступника голови Житомирської обласної ради Сергія Крамаренка підтвердили коронавірус.

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08:21 - 03 травня

У Чернівецькій області діагностували 73 нових інфікувань коронавірусом, усього на Буковині – 1 818 випадків захворювання.

Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук.

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15:04 - 02 травня

У Збройних силах України за станом на ранок 2 травня підтверджено вже 45 випадків інфікування коронавірусом. Також за період пандемії одужали 30 осіб, двоє померли.

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12:50 - 02 травня

Ще 41 особа в Києві інфікувалася коронавірусом, п’ятеро з них медики.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Загалом у столиці 1 494 випадки Covid-19, 25 людей померли, 80 – одужали.

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12:07 - 02 травня

У Харківській області станом на ранок суботи, 2 травня, лабораторно підтверджено 315 випадків Covid-19, 41 випадок – за минулу добу.

Covid-19 виявлено у жителів Харкова, Балаклійського, Дергачівського, Зміївського, Золочівського, Красноградського, Куп’янського, Сахновщинського, Харківського, Чугуївського районів.

Крім того, за минулу добу померли ще дві людини – 65 і 69 років. У обох були супутні захворювання – гіпертонія, яка в одному випадку супроводжувалася ожирінням, в іншому – кардіосклерозом.

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11:16 - 02 травня

За останню добу в Дніпропетровській області коронавірус підтвердили у 72 осіб, загалом в області – 436 випадків Covid-19.

Найбільше випадків діагностували у Дніпрі – 33. У Кривому Розі лабораторно підтвердили 29 нових випадків Covid-19.

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10:31 - 02 травня

Міністерство охорони здоров’я проконтролює, щоб на місцях усім медикам, які працювали з пацієнтами із Covid-19, були виплачені 300% зарплати за березень, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Я вже направив листи головам ОДА, щоб вони відзвітували в розрізі кожної медустанови і кожного конкретного медпрацівника, який працював із пацієнтами з Covid-19, які суми і як їх було виплачено. Надходить дуже багато скарг, що стосуються невиплати, перш за все мова йде про виплату зарплати за березень, – сказав він на брифінгу в суботу.

Степанов підкреслив, що “усі гроші без винятку, які обіцяні, в розмірі 300% були перераховані на місця”.

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