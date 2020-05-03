Коронавірус в Україні - статистика МОЗ та карта поширення по областям

Станом на 3 травня 2020 року в Україні зафіксовано 11 913 випадки інфікування новою коронавірусною інфекцією, яка зародилася у китайському місті Ухань.
288 людей померло, а 1 547 одужали.
За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, протягом доби підтверджено 502 позитивні результати ПЛР-дослідження на нову коронавірусну інфекцію.
На амбулаторному лікуванні перебувають 8 348 пацієнтів, з них 680 дітей та 1 924 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 3 565 осіб, з них 149 дітей та 401 медик.
Карта поширення коронавірусу в Україні за областями:
Коронавірусну хворобу виявлено:
- Вінницька область — 435 випадків;
- Волинська область — 324 випадки;
- Дніпропетровська область — 448 випадків;
- Донецька область — 70 випадків;
- Житомирська область — 423 випадки;
- Закарпатська область — 508 випадків;
- Запорізька область — 275 випадків;
- Івано-Франківська область — 965 випадків;
- Кіровоградська область — 397 випадків;
- м. Київ — 1511 випадків;
- Київська область — 784 випадки;
- Львівська область — 473 випадки;
- Луганська область — 37 випадків;
- Миколаївська область — 149 випадків;
- Одеська область — 409 випадків;
- Полтавська область — 222 випадки;
- Рівненська область — 726 випадків;
- Сумська область — 110 випадків;
- Тернопільська область — 868 випадків;
- Харківська область — 348 випадків;
- Херсонська область — 136 випадків;
- Хмельницька область — 115 випадків;
- Чернівецька область — 1818 випадків;
- Черкаська область — 308 випадків;
- Чернігівська область — 54 випадки.
Статистика та динаміка поширення коронавірусу в Україні
Нагадаємо, до 11 травня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.