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Факти / Україна

Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Станом на 3 травня 2020 року в Україні зафіксовано 11 913 випадки інфікування новою коронавірусною інфекцією, яка зародилася у китайському місті Ухань.

288 людей померло, а 1 547 одужали.

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, протягом доби підтверджено 502 позитивні результати ПЛР-дослідження на нову коронавірусну інфекцію.

На амбулаторному лікуванні перебувають 8 348 пацієнтів, з них 680 дітей та 1 924 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 3 565 осіб, з них 149 дітей та 401 медик.

Карта поширення коронавірусу в Україні за областями:

Коронавірусну хворобу виявлено:

  • Вінницька область — 435 випадків;
  • Волинська область — 324 випадки;
  • Дніпропетровська область — 448 випадків;
  • Донецька область — 70 випадків;
  • Житомирська область — 423 випадки;
  • Закарпатська область — 508 випадків;
  • Запорізька область — 275 випадків;
  • Івано-Франківська область — 965 випадків;
  • Кіровоградська область — 397 випадків;
  • м. Київ — 1511 випадків;
  • Київська область — 784 випадки;
  • Львівська область — 473 випадки;
  • Луганська область — 37 випадків;
  • Миколаївська область — 149 випадків;
  • Одеська область — 409 випадків;
  • Полтавська область — 222 випадки;
  • Рівненська область — 726 випадків;
  • Сумська область — 110 випадків;
  • Тернопільська область — 868 випадків;
  • Харківська область — 348 випадків;
  • Херсонська область — 136 випадків;
  • Хмельницька область — 115 випадків;
  • Чернівецька область — 1818 випадків;
  • Черкаська область — 308 випадків;
  • Чернігівська область — 54 випадки.

Коронавірус в Україні - статистика МОЗ та карта поширення по областям

Статистика та динаміка поширення коронавірусу в Україні

Нагадаємо, до 11 травня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.

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