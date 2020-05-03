Шредер побачить повернення Криму: відповідь України на заяву екс-канцлера ФРН

У відповідь на заяву екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера про те, що Крим ніколи не повернеться до складу України, посол України в ФРН Андрій Мельник запропонував йому парі.

– Хотілося б оголосити цьому 76-річному екс-політику та топ-лобісту Кремля своєрідне парі: ще за його життя Крим неодмінно повернеться у лоно матері-України. Це так само очевидно, як і те, що сонце встає на Сході і сідає на Заході, – наголосив дипломат.

За його словами, заклики Шредера зняти санкції з Росії, бо вони нібито не діють, є найкращим доказом того, що вони працюють.

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Він розцінює слова керівника ради директорів Роснефти та голови ради акціонерів Nord Stream AG як крик відчаю.

Водночас посол подякував офіційний уряд Німеччини за підтримку України, за міцне дружнє плече.

Нагадаємо, 3 травня в інтерв’ю газеті Tagesspiegel колишній канцлер ФРН Герхард Шредер висловився за зняття санкцій з Росії, введених ЄС у відповідь на анексію Криму, через їх нібито неефективність.

Фото: Посольство України в ФРН