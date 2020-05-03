Спалах Covid-19: на Рівненщині ще одне село закрили на карантин

На Рівненщині у селі Рознань Рокитнівського району, де зафіксували спалах коронавірусу, встановили контрольно-пропускний пункт та ввели комендантську годину.
Наразі у селі виявили шість людей з коронавірусом. Тепер на в’їзді у населений пункт цілодобово чергують рятувальники, поліцейські, медики та прикордонники.
Також у селі обмежили пересування людей та рух транспорту з 20.00 до 8.00.
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Рішення посилити карантинні заходи та встановити блокпост ухвалили на позачерговому засіданні обласної комісії з надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, станом на 3 травня 2020 року в Україні зафіксовано 11 913 випадки інфікування новою коронавірусною інфекцією, яка зародилася у китайському місті Ухань.
288 людей померло, а 1 547 одужали.
Джерело: Рівненська ОДА