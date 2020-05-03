PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

У двох областях України за добу не виявили нових випадків Covid-19

За останню добу у Донецькій і Луганській областях не виявлено нових випадків інфікування коронавірусом.

Варто відзначити, що в Луганській, Чернігівській і Донецькій областях найменша кількість інфікованих порівняно з іншими регіонами України.

У Донецькій області за весь час пандемії зафіксовано 70 випадків Covid-19, один з яких летальний.

У Луганській області за той же часовий проміжок підтвердили 37 випадків і жодного летального результату.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

У двох областях України за добу не виявили нових випадків Covid-19

Нагадаємо, станом на 3 травня 2020 року в Україні зафіксовано 11 913 випадки інфікування новою коронавірусною інфекцією, яка зародилася у китайському місті Ухань.

288 людей померло, а 1 547 одужали.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка