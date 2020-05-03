Зухвале ставлення до карантину: в Одесі пояснили спалах Covid-19

В Одесі за останню добу підтвердили найбільшу кількість нових випадків коронавірусу – 80.

Причиною різкого збільшення випадків коронавірусу є зневажливе ставлення до карантину і санітарним правилам місцевої влади і населення.

Про це заявив глава Одеської облдержадміністрації Максим Куций.

– Зухвале ставлення до карантину і зневага санітарними правилами призводить до невтішних результатів, – написав Куций.

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Він зазначив, що через легковажність і несерйозне ставлення до карантину зафіксовані найбільші спалахи.

Нагадаємо, станом на 3 травня 2020 року в Україні зафіксовано 11 913 випадки інфікування новою коронавірусною інфекцією, яка зародилася у китайському місті Ухань.

Джерело: Maksymkutsyi