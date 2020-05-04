Кількість киян, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 24 особи. Один випадок – летальний.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-прес-конференції.

– Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася ще на 24 людини. Один випадок, на жаль, – летальний. На сьогодні у столиці вже 1 535 підтверджених випадків захворювання на Covid-19. З них 27 людей померли, – сказав Віталій Кличко.

За минулу добу хворобу підтвердили у 15 жінок віком від 27 до 81 року. Та 8 чоловіків від 19 до 74 років. І у хлопця, якому 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 10 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

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Нагадаємо, в Україні вже 12 331 випадок зараження коронавірусом. За добу виявили 418 інфікованих.

303 людини померли від коронавірусу, 1 619 – одужали.