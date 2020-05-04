Боротьба з епідемією потребує часу, маски з нами надовго – Ляшко

Україна наразі виходить на певне плато за захворюваністю та не виходить з карантину вже завтра.

Про це розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко в інтерв’ю журналістам.

– Ми плануємо впроваджувати перший етап послаблення карантину з 11 травня, але для певних сфер економіки та за певних умов протиепідемічних, а не політичних.

За його словами, влада розробляє чіткі протиепідемічні вимоги до тих суб’єктів, які відкриватимуться.

– Ми дозволили працювати продовольчим ринкам, але побачили проблему, яку зафіксувала Національна поліція: наші протиепідемічні заходи не виконувалися. Тому на шість днів взагалі була повна заборона роботи продовольчих ринків. Зараз запустили новий механізм.

У відкритті цих ринків грала першочергову роль економічна складова.

П’ятдесят днів карантину показують, що країна вийшла на певне плато і не допускає ні спалаху, ні пікового навантаження.

– Рішення про те, що ми можемо потихеньку вводити сфери економіки, базуватиметься на тому, що кількість ліжок в наших лікарнях мають відповідати появі нових випадків хвороби. Нам буде де лікувати і як надавати медичну допомогу.

За рекомендаціями ВООЗ, карантин можна зменшувати тоді, коли є контроль над інфекцією.

– Карантин до останнього, хто повністю вилікувався, неможливий, тому що поки не буде вакцини, поки не буде специфічного лікування, карантин можна тримати вічно. Тому наше основне завдання – знайти баланс між протиепідемічними заходами і забезпеченням здоров’я громадян України та економічними питаннями. Маски з нами будуть довго.

За словами Віктора Ляшка, система охорони здоров’я справлятиметься з кількість хворих, якщо вона не перевищуватиме 2% населення.

– Якби не втручалася політика, у нас відсоток підтримки населення був би набагато вищий – на рівні 90%. Сьогодні рейтинги і соцопитування показують, що 70% населення підтримують карантинні заходи, які впроваджує наш уряд.

Також головний санлікар відзначив, що на рівні уряду кожен міністр підтримує всі заходи, які впроваджуються з протиепідемічними заходами.

– Добре, що підтримує президент, добре, що підтримують голови фракцій у Верховній Раді. Це все сприяє тому, що ми реально і правильно боремося з коронавірусною інфекцією.

Насамперед, наголошує Віктор Ляшко, боротьба з епідемією вимагає часу.

– Все вимагає часу, і боротьба з епідемією теж вимагає часу. Тому є період часу, в який треба об’єднатися і зробити якісь зусилля для того, щоб в подальшому було жити краще, жити здоровіше.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні Кабмін продовжив карантин до 22 травня, однак з 11 числа вже будуть пом’якшення.

Джерело: Настоящее время