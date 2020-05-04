Вихідні на травневі свята припадають на 1-3 травня.
Багато підприємств у зв’язку з цим змінюють графік своєї роботи.
Графік роботи Укрпошти на травневі свята буде різним для кожного відділення.
Список відділень, які працюють 1 травня:
Графік роботи Укрпошти на травневі свята / 3 фотографии
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2 травня, у суботу, відділення працюватимуть у режимі звичайного вихідного дня, а 3 травня – вихідний в усіх відділеннях.
Нагадаємо, Укрпошта безкоштовно доставлятиме ліки, замовлені на сайті інтернет-аптеки apteka24.