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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні з метою недопущення поширення нового коронавірусу запроваджений 12 березня.

До 11 травня призупинено заняття в навчальних та дошкільних закладах, а також скасовано масові заходи.

Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін.

З 17 березня до 11 травня всі пункти пропуску через державний кордон закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

До 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.

МОЗ зобов’язало лікарні перенести планові операції на більш пізній термін, щоб звільнити місця для прийому хворих коронавірусом.

З 6 квітня в країні були запроваджені нові обмеження, серед яких носіння маски і документів, що засвідчують особу. Послаблення карантину передбачаються з 12 травня за умови відсутності спалаху Covid-19.

Станом на 4 травня 2020 року в Україні зафіксовано 11 913 випадки інфікування новою коронавірусною інфекцією, 418 – за добу.

З них  – 303 летальних,  1 619 пацієнтів одужали.

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10:17 - 04 травня

У Львівській області – 16 смерть від коронавірусу. У Львові 4 травня близько 8.30 померла 87-річна жінка.

Вона мала кілька супутніх захворювань, була на апараті ШВЛ.

Пенсіонерку спочатку лікували у Центрі легеневого здоров’я, а потім перевели до обласної інфекційної лікарні. Коронавірус підтвердили ще 10 квітня.

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09:57 - 04 травня

У ЗСУ станом на ранок 4 травня підтверджено два нових випадки коронавірусу серед військових, загалом – 48.

За період пандемії одужали 33 особи та двоє померли від Covid-19.

Одного хворого госпіталізували до військово-медичного клінічного центру Центрального регіону, ще один перебуває на самоізоляції. Стан обох задовільний, у них немає симптомів хвороби.

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09:31 - 04 травня

Станом на 4 травня у Україні зафіксовано 12 331 випадок коронавірусної хвороби, 418 за добу.

З них – 303 летальні, 1 619 пацієнтів одужало.

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08:22 - 04 травня

Станом на ранок 4 травня у Львові та області 506 підтверджених випадків інфікування коронавірусом, 33 – за останню добу.

Серед інфікованих 15 летальних випадків, 95 людей вже одужали.

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07:40 - 04 травня

У Чернівецькій області одужали 159 людей, проте виявлено 69 нових випадків зараження коронавірусом.

Загальна кількість інфікованих на Буковині від першого встановленого випадку складає 1 887 осіб.

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05:40 - 04 травня

Керівник поліції Черкаської області Віталій Куратченко спростував заяву радника мера міста Станіслава Коломійця про те, що на вулицях додаткові сили Нацгвардії.

– Кожного дня Нацгвардія спільно із поліцейськими залучаються з 16.00 до 22.00 до заходів публічної безпеки. Це звичайна практика, додаткових сил на вулицях міста немає. На відео, яке розповсюджується в мережі, одне авто, – наголосив він.

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23:34 - 03 травня

Ввечері 3 травня на вулицях у Черкасах з’явилася Нацгвардія та військова техніка, повідомив радник мера міста Станіслав Коломієць, показавши на відео одну з вантажівок біля свого будинку.

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23:01 - 03 травня

Станом на вечір 3 травня у Дніпропетровській області отримано 13 позитивних результатів на коронавірус.

Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків – 461.

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22:03 - 03 травня

У Запоріжжі зафіксували спалах коронавірусу в ще одному гуртожитку. Заразилася жінка з четвертого поверху. Тому медики перевірять усіх 45 жителів поверху, а також всіх контактних осіб.

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19:39 - 03 травня

У Кіровоградській області 3 нові випадки коронавірусу, загалом – 397 хворих.

Наразі в області лікуються 257 людей, з яких 125 госпіталізовані, 7 пацієнтів знаходяться у важкому стані, двоє підключені до апарату ШВЛ.

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