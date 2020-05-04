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Факти / Україна / Суспільство

Кличко назвав причину спалаху Covid-19 у Печерському та Дарницькому районах

Лідерами за кількістю хворих на коронавірус є Печерський та Дарницький райони столиці.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час прес-конференції.

– Останнім часом рекорди за кількістю хворих б’є Дарницький район. Там вже 256 хворих. І він вийшов на друге місце після Печерського, де зареєстровано 333 хворих.

Дарницький район густонаселений, де багато людей перетинаються в публічних місцях. І де, я так розумію, менше дотримуються правил безпеки, – зазначив Віталій Кличко.

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Нагадаємо, в Україні вже 12 331 випадок зараження коронавірусом. За добу виявили 418 інфікованих.

303 людини померли від коронавірусу, 1 619 – одужали.

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