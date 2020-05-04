Кличко пояснив, чому 8 лікарні не виплатили кошти за лікування хворих на коронавірус

За квітень столичні медики отримають додаткові виплати з міського бюджету – відповідно до відпрацьованого часу.

Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час прес-конференції.

Коментуючи ситуацію, яка склалася довкола зарплати медикам Київської лікарні №8, мер наголосив, що у березні медпрацівники справді не отримали доплат.

Це сталося тому, що керівник закладу не надав до Департаменту охорони здоров’я інформацію про лікування хворих на Covid-19 у цій лікарні.

– У Київській лікарні №8 у березні було 7 хворих на коронавірус. Лікарі, які з ними працювали, отримають доплату від міста. За документами, що подасть головний лікар, – наголосив Віталій Кличко.

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За інформацією Департаменту охорони здоров’я, керівник лікарні №8 жодного разу не звертався з інформацією про брак засобів індивідуального захисту для лікарів. У своїх регулярних звітах він показує, що лікарня забезпечена всім необхідним.

– Тож питання: або керівник надає недостовірну інформацію, або необхідний захист не потрапляє до медичних працівників. Я доручив Держпродспоживслужбі ретельно перевірити факти, озвучені медиками. І про результати перевірки обов’язково повідомлю, – завив Віталій Кличко.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я отримує скарги про те, що з вини місцевої влади або головлікарів медикам не виплачують 300% зарплати за березень.