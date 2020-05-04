Уряд планує відновити авіаперевезення в Україні виходячи з оптимістичного сценарію виходу з карантину.

Про це в інтерв’ю заявив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчинов.

– Я знаю тільки те, що колега Криклій (міністр інфраструктури України, – Ред.) озвучував. Що він планує робити в червні. Але це оптимістичний сценарій, – зазначив Немчинов.

За його словами, запуск внутрішнього авіасполучення не є великою проблемою.

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Немчинов також додав, що запуск авіасполучення з іншими країнами залежатиме також від того, як буде вирішено питання міжнародного сполучення.

Раніше Владислав Криклій розповів, коли відновлять міжміське сполучення та за яких умов це можливо.

Джерело: ПравдаТУТ Львів