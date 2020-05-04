PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Коли відновлять авіасполучення – прогноз Кабміну

Уряд планує відновити авіаперевезення в Україні виходячи з оптимістичного сценарію виходу з карантину.

Про це в інтерв’ю заявив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчинов.

– Я знаю тільки те, що колега Криклій (міністр інфраструктури України, – Ред.) озвучував. Що він планує робити в червні. Але це оптимістичний сценарій, – зазначив Немчинов.

За його словами, запуск внутрішнього авіасполучення не є великою проблемою.

Читайте: Чи варто планувати відпустку на першу половину літа – прогноз Кабміну

Немчинов також додав, що запуск авіасполучення з іншими країнами залежатиме також від того, як буде вирішено питання міжнародного сполучення.

Раніше Владислав Криклій розповів, коли відновлять міжміське сполучення та за яких умов це можливо.

Джерело: ПравдаТУТ Львів

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка