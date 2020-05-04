12 березня 2020 року рішенням уряду в країні оголосили загальнонаціональний карантин, який мав тривати три тижні, до 3 квітня. Однак через збільшення кількості інфікованих коронавірусом ці заходи продовжили спочатку до 24 квітня, потім до 11 травня, а тепер до 22 травня.

– Карантин буде продовжений до 22 травня. Далі ми дивитимемося, як рухатиметься пандемія у світі, як відбуватимуться коливання кривої захворюваності у нас, – зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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З 6 квітня вступили в силу більш жорсткі правила карантину, покликані максимально обмежити пересування людей на вулицях і в громадських місцях. Відповідно до вимог карантину, громадяни повинні залишатися вдома і виходити тільки за потреби, щоб не допустити поширення коронавірусної інфекції.

Ослаблення карантину в Україні очікується після 11 травня. Як відзначили у Кабміні, на першому етапі планується дозволити роботу закладів громадського харчування, літніх майданчиків кафе і ресторанів.

Також уряд може дозволити громадянам відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, салони краси, перукарні з дотриманням ряду умов протиепідеміологічної ситуації.

Крім того, уже через тиждень дозволять роботу об’єктів оптово-роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, музеїв, бібліотек, стоматологічний клінік, нотаріусів, аудиторів, адвокатів і сервісів побутових послуг.

Детальніше про те, як проходить карантин в Україні, можна прочитати в текстовому онлайні на Фактах ICTV.