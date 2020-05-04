У Києві станом на 4 травня на коронавірус захворіли ще 24 людини.

Загалом у столиці 1 535 підтверджених випадків Covid-19.

Одужали 80 та померли 27 хворих.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

Печерський +4;

Шевченкiвський +1;

Солом’янський +1;

Дніпровський +3;

Святошинський +3;

Деснянський +4;

Подільський +1;

Голосіївський +0;

Оболонський +2;

Дарницький +5.

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Нагадаємо, в Україні вже 12 331 випадок зараження коронавірусом. За добу виявили 418 інфікованих.

303 людини померли від коронавірусу, 1 619 – одужали.