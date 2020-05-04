У Києві станом на 4 травня на коронавірус захворіли ще 24 людини.
Загалом у столиці 1 535 підтверджених випадків Covid-19.
Одужали 80 та померли 27 хворих.
Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:
- Печерський +4;
- Шевченкiвський +1;
- Солом’янський +1;
- Дніпровський +3;
- Святошинський +3;
- Деснянський +4;
- Подільський +1;
- Голосіївський +0;
- Оболонський +2;
- Дарницький +5.
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Нагадаємо, в Україні вже 12 331 випадок зараження коронавірусом. За добу виявили 418 інфікованих.
303 людини померли від коронавірусу, 1 619 – одужали.