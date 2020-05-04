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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус по районах Києва: де найбільше випадків Covid-19 (КАРТА)

У Києві станом на 4 травня на коронавірус захворіли ще 24 людини.

Загалом у столиці 1 535 підтверджених випадків Covid-19.

Одужали 80 та померли 27 хворих.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

  • Печерський +4;
  • Шевченкiвський +1;
  • Солом’янський +1;
  • Дніпровський +3;
  • Святошинський +3;
  • Деснянський +4;
  • Подільський +1;
  • Голосіївський +0;
  • Оболонський +2;
  • Дарницький +5.

Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карта коронавірусу у Києві

Нагадаємо, в Україні вже 12 331 випадок зараження коронавірусом. За добу виявили 418 інфікованих.

303 людини померли від коронавірусу, 1 619 – одужали.

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