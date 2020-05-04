Не мають права: Степанов про ослаблення карантину в окремих регіонах

В Україні органи місцевого самоврядування не мають повноважень для ослаблення карантину.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він розповів, що рішення про ослаблення або скасування карантину ухвалюється на підставі досліджень епідеміологів і вірусологів, а також іноземного досвіду.

Читайте: Ослаблення карантину в Україні: клінікам дозволили планові операції

– Яку аргументацію почали використовувати ті чи інші мери міст – мені не відомо. Принаймні, до нас за консультаціями або до фахівців на місцях вони не зверталися, тому, мабуть, це суто політичне рішення, – зазначив міністр.

Він нагадав, що МОЗ буде пропонувати пом’якшення карантинних заходів з 11 травня.

– Якщо ми говоримо про юридичну частину, то законом про інфекційні хвороби чітко визначено, що введення карантину на території країни – це прерогатива Кабінету міністрів, – додав Степанов.

Нагадаємо, виконком Черкаської міської ради вирішив пом’якшити карантин з 1 травня через численні звернення представників бізнесу, які опинилися на межі виживання.

Після цього президент Володимир Зеленський попередив мера Черкас Анатолія Бондаренка та очільників українських міст про відповідальність за дострокове послаблення карантину. А поліція відкрила проти Бондаренка кримінальне провадження.