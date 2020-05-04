Паспорт імунітету і картки здоров’я – як країни намагаються уникнути другої хвилі Covid-19

Через коронавірус низка країн запроваджують тотальний контроль населення, щоб уникнути другої хвилі пандемії.

Так, у провінціях Хубей і Гуандун компанії вимагають, аби всі працівники проходили тестування на коронавірус щодня перед тим, як йти додому. А у Пекіні під час заселення в готель вимагають показати довідку, що гість здоровий.

Німеччина працює над так званим імунним паспортом. Населення хочуть перевіряти на наявність антитіл до Covid-19. Ті, хто мають імунітет, зможуть першими вийти на роботу. Для контролю запустили спеціальний мобільний додаток.

А от у Чилі люди вже отримують так звані картки здоров’я. Лише тим, хто їх має, дозволяють вільно пересуватися.

Читайте: В Україні збільшили кількість тестувань на коронавірус до 7 тис. – МОЗ

Однак в Україні вже заговорили про небезпеку запровадження карток здоров’я. Мовляв, це стане перепусткою у нормальне життя, а ті, хто не перехворів, отримають умовне тавро, наприклад, що їх краще не брати на роботу.

Крім того, відмовитися від ідеї імунних паспортів вимагає і ВООЗ. А інфекціоністи взагалі відверто проти таких міток. Адже стовідсоткової гарантії, що людина, яка перемогла коронавірус, не захворіє знову – немає.

Нагадаємо, масове тестування українців на коронавірус можуть розпочати після відновлення транспортного сполучення.