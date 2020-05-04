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Факти / Україна

Під Києвом новий спалах Covid-19 – знову в гуртожитку

Спалах коронавірусу зафіксовано у гуртожитку навчального закладу в місті Українка на Київщині.

Гуртожиток закрили на карантин через інфікування 10 осіб.

Хворі проведуть на ізоляції два тижні, повідомив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

Ізолювали також директора навчального закладу, який мешкав у гуртожитку і міг контактувати з інфікованими.

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– Заклад закрили на карантин, встановлено санітарно-карантинний пост. За ізольованими ведуть медичний нагляд, – сказав керівник області.

Нагадаємо, 27 квітня стало відомо про спалах коронавірусу в гуртожитку в селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

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