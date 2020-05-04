Польща відновила видання робочих віз для українців

З 4 травня Польща розпочала видавати робочі візи для українців.

Наразі прийматимуть документи тільки для виконання сільськогосподарських робіт та міжнародних перевезень.

– Повідомляємо, що з 4 травня консульські установи в Україні поновлюють видання віз. У початковий період прийматимуться лише документи з метою отримання віз для виконання сільськогосподарських та садівничих робіт, а також міжнародних перевезень, – повідомило посольство Польщі в Україні.

Також зазначається, що заявники, які мають документи, що підтверджують виконання сільськогосподарських та садівничих робіт, а також міжнародних перевезень, від 30 квітня зможуть зареєструватися для подання документів на візу в електронній системі e-konsulat.

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Прийом заявників з іншою метою здійснюватись не буде.

Посольство Польщі в Україні зазначало, що ті особи, які зареєструються в системі, повинні дотримуватись таких правил:

до консульства потрібно приходити лише у визначену годину, аби уникнути скупчення людей;

роздрукувати всі сторінки анкети, зокрема й ту, на якій вказана дата і година;

підготувати всі необхідні документи;

дотримуватись дистанції мінімум 1,5 м від інших осіб у черзі;

вхід у консульство можливий лише у масці, яка прикриває ніс та рот, а також у одноразових рукавичках;

мати із собою лише пакет документів, а всі інші особисті речі, зокрема сумки та пакети, потрібно залишити перед входом у консульство.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що українці з 29 квітня почали отримувати поштою польські робочі візи через багаторазові заклики польських працедавців та працівників з України.

Джерело: Посольство Польщі в Україні