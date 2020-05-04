Послаблення карантину: чи можуть повернути обмеження

Послаблення карантинних обмежень припинять, якщо виявлятимуть негативні тенденції.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Ми йдемо дуже швидко до пом’якшення карантину. Відразу хочу сказати, що якщо ми побачимо негативну тенденцію (зростання захворюваності, – Ред.), то ми відразу будемо ці пом’якшення звужувати, – сказав він на позачерговому засіданні уряду в понеділок.

Степанов повідомив, що буде розроблений механізм адаптивного карантину, який, зокрема, враховуватиме ситуацію в конкретних регіонах і населених пунктах.

– Десь ми відкриємо велику палітру закладів торгівлі, десь меншу, – сказав він.

Читайте: Послаблення карантину з 11 травня: що відкриється (СПИСОК)

Степанов підкреслив, що в областях з високим рівнем захворюваності не будуть застосовуватися такі ж алгоритми пом’якшення карантину, як в областях з більш сприятливою епідемічною ситуацією.

– У нас є кілька областей, Чернівецька, Івано-Франківська область, в яких дуже високий рівень захворюваності і дуже багато захворювань реєструється кожен день. Звичайно, там ми не можемо собі дозволити так само відкрити (установи, – Ред.) як і в областях, де захворюваність менше, – сказав він.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні Кабмін продовжив карантин до 22 травня, однак з 11 числа вже будуть пом’якшення.