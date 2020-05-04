Суд у Києві ухвалив взяти Януковича під варту

Президенту-втікачу Віктору Януковичу обрали запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці.

Таке рішення 4 травня 2020 року ухвалив Печерський районний суд Києва у справі про узурпацію влади.

Клопотання прокуратури задовольнила суддя Печерського райсуду Олеся Батрин.

Після того, як Януковича затримають, не пізніше ніж за 48 годин суд повинен взяти його під варту або обрати інший запобіжний захід, пояснив прокурор у цій справі Олександр Супрун.

Нагадаємо, в 2010 році рішенням Конституційного Суду було введено Конституцію в редакції 1996 року, що надала президенту більше повноважень.

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Зазначимо, що у Печерському суді слухається ще одна справа щодо запобіжного заходу для Януковича, яка стосується подій 18-20 лютого 2014 року.

Як повідомлялося, Федеральна рада Швейцарії продовжила на один рік заморожування активів Віктора Януковича і його оточення.