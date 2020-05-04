Ситуація з Covid-19 напружена, тенденції на спад немає – Ляшко

Епідемічна ситуація щодо захворюваності на коронавірус в Україні залишається напруженою, вираженої тенденції до зниження не спостерігається.

Про це повідомив головний санлікар Віктор Ляшко під час засідання уряду.

– Епідситуація залишається напруженою. З кінця квітня у нас зростає кількість випадків у найбільш населених областях: Дніпропетровській на 30%, Харківській на 40% і Одеській. Захворюваність на 100 тис. населення залишається найбільшою в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській та Рівненській областях, – сказав він.

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За його даними, завантаженість ліжок в лікарнях становить 12%, апаратів ШВЛ доходить до 10%.

– Такий аналіз вказує на стабільне протікання епідемічного процесу без тенденції до його зниження. Тому ми і виступаємо за продовження карантину до 22 травня, – пояснив головний санлікар України.

Разом з тим він вважає, що впроваджені заходи дозволяють не допустити неконтрольований розвиток і підтримувати навантаження на систему охорони здоров’я на допустимому рівні.

– Ми 17 днів не перевищуємо кількість нових випадків захворювання до понад 600, – додав він.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні Кабмін продовжив карантин до 22 травня, однак з 11 числа вже будуть пом’якшення.