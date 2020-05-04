У Бучі Київської області стаціонар лікарні закривають через хворих на коронавірус.

Два лікаря Ірпінської центральної міської лікарні захворіли на Covid-19, через що місцева влада ухвалила таке рішення.

– Щоб не наражати жителів регіону на небезпеку і попередити поширення коронавірусу, стаціонар лікарні тимчасово припиняє приймати нових пацієнтів, – повідомив перший заступник Ірпінського міського голови Олександр Маркушин.

Читайте: У дитбудинку під Києвом Covid-19 діагностували у п’яти дорослих і однієї дитини

За словами Маркушина, усіх пацієнтів направлятимуть до Бородянської центральної районної лікарні. Крім того, планується визначити коло контактних осіб хворих і провести їм тестування на коронавірус.

Водночас інфекційне і дитяче відділення, а також пологовий будинок продовжать працювати у штатному режимі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Київській області за останню добу на коронавірус захворіли 69 осіб.

Джерело: Олександр Маркушин