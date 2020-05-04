У дитячому будинку Надія села Мокрець Броварського району Київської області шість людей захворіли на коронавірус.

Серед хворих – п’ять дорослих та один вихованець, учень 5-го класу.

– Учень перебуває на лікуванні у Броварській ЦРЛ, захворювання проходить без симптомів та ускладнень. Решта вихованців закладу та працівників ізольовано, їхній стан задовільний, – повідомив під час онлайн-брифінгу т. в. о. голови Київської ОДА Василь Володін.

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За словами спікера, нині у дитячому будинку перебуває 48 осіб, з них 32 дитини та 16 співробітників. Усім їм зробили тестування на коронавірус. З вихованцями постійно перебуває медсестра. У приміщенні закладу провели дезінфекцію.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Київській області коронавірус підтвердився у помічниці виховательки дитячого будинку. Жінка із симптомами ГРВІ звернулася до лікаря ще 25 квітня, однак на ПЛР-тест її направили лише за три дні, вже після втрати нюху та смаку.