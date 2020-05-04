Станом на 4 травня 2020 року у Харкові зафіксували 204 випадки Covid-19, за добу – 9 нових.

Водночас всього у Харківській області 361 людина захворіла на коронавірус.

– У Харківській області 9 людей померли, а 37 одужали, – пишуть у Харківському обласному лабораторному центрі.

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За весь період у регіоні зареєстровано 667 випадків підозри на Covid-19. З них 361 випадок підтверджений, 172 – спростовані, а 134 залишаються під підозрою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у військовому госпіталі Харкова 14 випадків коронавірусу, з них 8 лікарів. Кілька випадків хвороби протікають безсимптомно, через що лікарі сумніваються в діагнозі.

Джерело: Харківський обласний лабораторний центр МОЗ