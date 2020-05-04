У Харкові затримали злодія, якого розшукував Інтерпол

У Харкові правоохоронці затримали чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку з листопада 2019 року.

Громадянина Грузії розшукували за підозрою у скоєнні грабежу групою осіб за ініціативою представників Інтерполу в Туреччині.

Харківським правоохоронцям вдалося затримати 30-річного зловмисника. Як з’ясувалося, він приїхав в Україну для того, аби грабувати автомобілі громадян.

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Нині крадія затримали, вирішується питання щодо його арешту та перевезення до Туреччини.

Нагадаємо, правоохоронці Харківської області розповідали про вбивство жінкою власної доньки. Жителька села Подвірки жорстоко вбила свою дитину та відрізала їй голову. Про кривавий злочин повідомив дядько вбитої.