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Факти / Україна / Суспільство

У Києві померлих від коронавірусу кремуватимуть безкоштовно – КМДА

У Києві відшкодовуватимуть затрати на транспортування та кремацію померлих від коронавірусу. Відшкодування візьме на себе міська влада за зверненням родичів померлого.

Послуги забезпечуватиме КП Спецкомбінат – ритуальна служба.

– Ми розуміємо, що у багатьох родин, яких спіткало горе, і їхні близькі люди померли від інфекції, може бути скрутне фінансове становище. Таким родинам ми готові піти назустріч та допомогти, – заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

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Крім того, у КМДА нагадали про рекомендації для приватних підприємств, які надають подібні ритуальні послуги. За словами Пантелеєва, жодних преференцій для будь-кого з них немає.

Нагадаємо, раніше ми писали, як ховати померлих від коронавірусу.

Джерело: КМДА

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