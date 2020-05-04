У Запорізькому будинку-інтернаті для дітей з особливими потребами виявили ще один випадок захворювання на коронавірус.

Інфікована 7-річна дівчинка. Також ще у п’яти дітей є симптоми Covid-19.

Загалом в інтернаті перебуває 120 вихованців. Усі працівники та діти інтернату проходять тестування на коронавірус.

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За словами директора інтернату Людмили Гончаренко, 1 травня у хлопчика 6 років підвищилась температура до 39 градусів.

Дитину було госпіталізовано до інфекційної лікарні. Два тести на коронавірус показали негативний результат, і хлопчику діагностували лівосторонню пневмонію.

3 травня йому зробили ще один тест, який вже показав наявність вірусу Covid-19.

Також відомо, що в інтернаті вже протестували 57 дітей та 57 працівників, які контактували з інфікованим хлопчиком.

Нагадуємо, що станом на 4 травня в Україні зафіксовано 12 331 випадок коронавірусу, з них 1 619 вилікувались.