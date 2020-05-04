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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Уряд рекомендує держбанкам знизити зарплати керівництва на час карантину

Кабінет міністрів України рекомендував наглядовим радам державних банків обмежити розмір заробітної плати та премій глави і членам правління до завершення карантину.

Йдеться про керівництво ПриватБанку, Ощадбанку та Укрексімбанку.

Відповідні рекомендації оприлюднили в урядових розпорядженнях від 29 квітня 2020 року.

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Зазначається, що розмір заробітної плати і винагород керівництва державних банків повинен знаходиться в межах 10-ти розмірів мінімальної заробітної плати.

Сюди не входить допомога з тимчасової непрацездатності та оплата щорічної відпустки.

Нагадаємо, 30 квітня Кабмін підтримав підвищення зарплати медпрацівникам, які працюють з хворими на Covid-19 – зокрема інфекціоністам та вірусологам.

Джерело: Урядовий портал

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