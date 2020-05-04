Відкрити лікарні для операцій потрібно на першому етапі ослаблення карантину – Ірина Верещук

Громадяни повинні якомога швидше отримати доступ до консультацій фахівців вузького профілю і до можливості проведення планових операцій. Таку думку в ефірі програми Дебати на телеканалі Еспресо висловила народний депутат Ірина Верещук.

– З 12 травня починається ослаблення карантину. Наскільки я пам’ятаю, тільки на четвертому етапі (а кожен етап – 15 днів) уряд планує відкрити лікарні. Це рішення варто критикувати, адже якщо так, то четвертий етап буде в липні, як мінімум. І це неправильно. Якщо ми відкриваємо ринки та заклади торгівлі, то об’єктивно буде проводити планові операції на першому етапі виходу з карантину (в середині травня), – зазначила народний депутат Ірина Верещук.

У програмі екс-міністр соціальної політики Андрій Рева відзначив, що спостерігає абсолютно нелогічні дії уряду, пов’язані з карантином і етапами виходу країни з нього.

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– Те, що робить керівництво країни, нелогічно. Мені незрозумілий такий карантин, коли великі мережі працюють, а малий бізнес ні. Абсолютний хаос, – повідомив Андрій Рева.

Через заборону на проведення операцій в Івано-Франківську лікар на дому оперував свою онкохвору пацієнтку. МОЗ наказом №698 від 23 березня 2020 року заборонив установам охорони здоров’я проводити планові госпіталізації та порекомендував зробити акцент на телемедицині.

До речі, з 11 травня у столиці України та ще трьох областях можуть запровадити так званий адаптивний карантин. Відповідну заяву на засіданні Кабміну зробив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Фото: Ірина Верещук