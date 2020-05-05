Де постригтись у карантин

Українці перебувають вже близько двох місяців на карантині. Викликом для багатьох стало, де можна підстригтись чи підфарбувати волосся.

Згідно постанови №211 Кабінету міністрів, усі перукарні, салони краси та барбершопи зачинені із 12 березня.

4 травня Кабмін вніс зміни до постанови та продовжив карантин до 22 травня, проте з послабленнями, які почнуть діяти з 11 травня.

Салони краси та перукарні відновлять свою роботу з протиепідемічними заходами.

Згідно з документом їм потрібно:

проводити обов’язковий температурний скринінг для всіх працівників перед початком зміни. У разі фіксації температури вище 37,2 або симптомів ГРВІ, працівника у жодному разі не можна допускати до роботи;

відсторонити від роботи працівників, які перебувають у зоні ризику;

приймати клієнтів лише за попереднім записом, дотримуючись проміжку між клієнтами щонайменше 15 хвилин. Якщо виникає черга, стежити за дотриманням дистанції в 1,5 м;

заборонити перебування сторонніх осіб у закладі, окрім одного з батьків (за супроводу дітей) або ж супроводжуючого для осіб з інвалідністю;

організувати для клієнтів місце для дезінфекції рук, а персонал забезпечити п’ятиденним запасом засобів індивідуального захисту та дезінфекторів;

слідкувати за кількістю одночасного перебування клієнтів: дозволяється не більше однієї людини на 10 кв. м площі, а між місцями надання послуг – щонайменше 2 м;

обслуговувати клієнтів тільки в масках або респіраторах;

проводити ретельну дезінфекцію та прибирання після кожного клієнта.

Але за відсутності можливості відвідати перукарню, можна скористатись наступними рекомендаціями.

Як постригтись у карантин

Перший варіант – власними силами вдома підстригти чи підфарбувати волосся. Американський перукар Натаніель Хокінс дає три поради, як це зробити в домашніх умовах:

Не використовувати канцелярські ножиці. У них не такі гострі леза, як у тих, якими стрижуть волосся;.

Не підстригати вологе волосся. Мокрим воно є довшим за сухе, тому його легко обрізати занадто коротко;

стригти під кутом 45 градусів.

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Також можна придбати машинку для стрижки та максимально вкоротити його.

Машинкою також можливо зробити різні зачіски змінюючи насадки на лезі. Кілька порад від стилістів:

стригти зручніше перед дзеркалом;

починати можна, де зручно – із скроні чи потилиці.

робити потрібно плавні повільні рухи проти росту волосся;

плавно і без поспіху проходити машинкою кілька разів;

Рівняти лінію росту волосся на скронях, шиї та за вухами можна машинкою без насадки або бритвою.

Другий варіант – це викликати майстра додому. Але потрібно розуміти, що відповідальність за безпеку залишається на вас. Перукарі почали активно викладати свої телефони на дошці оголошень OLX або сервісі Кабанчик. За виїзд на дім майстри просять від 200 грн.

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Джерело: BAZAAR

Фото: dreamstime