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Факти / Україна

Доба на Донбасі: український військовий отримав поранення

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.

– Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

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За даними розвідки, 4 травня українські військовослужбовці ліквідували одного російського окупанта та щонайменше двох поранили. Окрім цього наші воїни знищили військову вантажівку противника.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська обстріляли позиції 10-ї гірсько-штурмової бригади некерованою авіаційною ракетою С 8 КО.

Джерело: Штаб ООС

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