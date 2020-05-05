Уряд Індії передав Україні партію противірусних препаратів як гуманітарну допомогу для боротьби з коронавірусом.

Урочиста церемонія передання 30 тис. пігулок відбулася у будівлі МЗС України. Розподіл партії серед українських медичних закладів і контроль їх застосування здійснюватиме Міністерство охорони здоров’я України.

– Це справжній жест дружби з боку індійського народу та уряду Індії. Цей крок ще більше посилює партнерство наших країн та демонструє, що Індія та Україна здатні разом протистояти глобальним викликам , – наголосив міністр Дмитро Кулеба.

За словами посла Сатпатхі, обидві країни своєчасно та ефективно відреагували на початок пандемії. Також він зазначив, що таке рішення уряду Індії демонструє високий рівень індійсько-українського партнерства.

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Окрім того, разом з противовірусними пігулками до України прибули вакцини від тифу, менінгіту, холери та малярії, які призначені для українського миротворчого контингенту у Конго.

Уряд Індії також надав спеціальний дозвіл на комерційне придбання гідроксихлорохіну для потреб МОЗ.

У Міністерстві закордонних справ наголосили, що препарат, який прибув з Індії, наразі вивчають у США та країнах ЄС щодо його ефективності під час лікування хворих на коронавірус.

Нагадаємо, що станом на 5 травня в Україні виявили 12 697 випадків зараження коронавірусом. За добу виявили 366 інфікованих.