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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус не допустили в зону ООС – Таран

Коронавірус не допустили в район проведення операції Об’єднаних сил.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран.

– Це найголовніше. Сьогодні ситуація у Збройних силах України покращилася. У восьми військовослужбовців з Харкова попередні позитивні тести на коронавірус виявилися помилковими. Тому на теперішній час загальна кількість хворих навіть знизилася, – підкреслив Таран.

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Він також додав, що кожного дня люди одужують після захворювання на коронавірус.

– Більшість випадків захворювання на цю хворобу пов’язана з тим, що військовослужбовці спілкуються з цивільним населенням, серед якого є випадки захворювання, – зазначив Андрій Таран.

Нагадаємо, 4 травня на Донбасі російсько-окупаційні війська обстріляли позиції 10-ї гірсько-штурмової бригади некерованою авіаційною ракетою С 8 КО.

Джерело: Урядовий портал

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