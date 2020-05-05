Станом на 5 травня 2020 року в Україні зафіксовано 12 697 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією, яка зародилася у китайському місті Ухань.
316 людей померло, а 1 875 – одужали.
За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, протягом доби підтверджено 366 позитивних результатів ПЛР-дослідження на нову коронавірусну інфекцію.
Карта поширення коронавірусу в Україні за областями:
Коронавірусну хворобу виявлено:
- м. Київ – 1 583 (+48)
- Чернівецька область – 1 948 (+61)
- Івано-Франківська область – 984 (+19)
- Тернопільська область – 923 (+27)
- Вінницька область – 454 (+18)
- Київська область – 866 (+13)
- Кіровоградська область – 401 (+0)
- Рівненська область – 779 (+29)
- Львівська область – 514 (+8)
- Житомирська область – 448 (+18)
- Закарпатська область – 546 (+15)
- Черкаська область – 314 (+2)
- Волинська область – 343 (+3)
- Запорізька область – 287 (+2)
- Сумська область – 112 (+0)
- Дніпропетровська область – 478 (+18)
- Одеська область – 469 (+42)
- Херсонська область – 142 (+3)
- Хмельницька область – 119 (+3)
- Полтавська область – 231 (+4)
- Харківська область – 377 (+16)
- Миколаївська область – 163 (+2)
- Донецька область – 83 (+2)
- Чернігівська область – 64 (+0)
- Луганська область – 38 (+1)
Статистика та динаміка поширення коронавірусу в Україні
Нагадаємо, до 11 травня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.