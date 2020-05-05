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Факти / Україна

Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Станом на 5 травня 2020 року в Україні зафіксовано 12 697 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією, яка зародилася у китайському місті Ухань.

316 людей померло, а 1 875 – одужали.

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, протягом доби підтверджено 366 позитивних результатів ПЛР-дослідження на нову коронавірусну інфекцію.

Карта поширення коронавірусу в Україні за областями:

Коронавірусну хворобу виявлено:

  • м. Київ – 1 583 (+48)
  • Чернівецька область – 1 948 (+61)
  • Івано-Франківська область – 984 (+19)
  • Тернопільська область – 923 (+27)
  • Вінницька область – 454 (+18)
  • Київська область – 866 (+13)
  • Кіровоградська область – 401 (+0)
  • Рівненська область – 779 (+29)
  • Львівська область – 514 (+8)
  • Житомирська область – 448 (+18)
  • Закарпатська область – 546 (+15)
  • Черкаська область – 314 (+2)
  • Волинська область – 343 (+3)
  • Запорізька область – 287 (+2)
  • Сумська область – 112 (+0)
  • Дніпропетровська область – 478 (+18)
  • Одеська область – 469 (+42)
  • Херсонська область – 142 (+3)
  • Хмельницька область – 119 (+3)
  • Полтавська область – 231 (+4)
  • Харківська область – 377 (+16)
  • Миколаївська область – 163 (+2)
  • Донецька область – 83 (+2)
  • Чернігівська область – 64 (+0)
  • Луганська область – 38 (+1)

Статистика та динаміка поширення коронавірусу в Україні

Нагадаємо, до 11 травня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.

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