Станом на 5 травня 2020 року в Україні зафіксовано 12 697 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією, яка зародилася у китайському місті Ухань.

316 людей померло, а 1 875 – одужали.

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, протягом доби підтверджено 366 позитивних результатів ПЛР-дослідження на нову коронавірусну інфекцію.

Карта поширення коронавірусу в Україні за областями:

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Коронавірусну хворобу виявлено:

м. Київ – 1 583 (+48)

Чернівецька область – 1 948 (+61)

Івано-Франківська область – 984 (+19)

Тернопільська область – 923 (+27)

Вінницька область – 454 (+18)

Київська область – 866 (+13)

Кіровоградська область – 401 (+0)

Рівненська область – 779 (+29)

Львівська область – 514 (+8)

Житомирська область – 448 (+18)

Закарпатська область – 546 (+15)

Черкаська область – 314 (+2)

Волинська область – 343 (+3)

Запорізька область – 287 (+2)

Сумська область – 112 (+0)

Дніпропетровська область – 478 (+18)

Одеська область – 469 (+42)

Херсонська область – 142 (+3)

Хмельницька область – 119 (+3)

Полтавська область – 231 (+4)

Харківська область – 377 (+16)

Миколаївська область – 163 (+2)

Донецька область – 83 (+2)

Чернігівська область – 64 (+0)

Луганська область – 38 (+1)

Статистика та динаміка поширення коронавірусу в Україні

Нагадаємо, до 11 травня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.