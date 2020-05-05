PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Медзаклади отримають фінансування не менше, ніж в 2019 році

Для збереження фінансування медустанов на рівні 2019 року профільний комітет ініціює зміни в закон про Медгарант.

Про це на брифінгу заявив глава комітету Михайло Радуцький.

– В умовах кризи і пандемії найбільш пріоритетним є збереження кадрів і медустанов, – сказав Радуцький.

Читайте: Другий етап медичної реформи стартував: що зміниться для лікарів та пацієнтів

Він також зазначив, що за рахунок пакетів Медгарант додатково буде фінансуватися екстрена медична допомога, лікування коронавірусної інфекції, інфарктів і інсультів.

Раніше міністр охорони здоров’я України Максим Степанов зазначив, що доля медичної реформи в Україні буде визначатися результатами аудиту. За його словами, аудит покликаний виявити багато питань до медичної реформи.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка