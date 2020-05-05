Медзаклади отримають фінансування не менше, ніж в 2019 році

Для збереження фінансування медустанов на рівні 2019 року профільний комітет ініціює зміни в закон про Медгарант.

Про це на брифінгу заявив глава комітету Михайло Радуцький.

– В умовах кризи і пандемії найбільш пріоритетним є збереження кадрів і медустанов, – сказав Радуцький.

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Він також зазначив, що за рахунок пакетів Медгарант додатково буде фінансуватися екстрена медична допомога, лікування коронавірусної інфекції, інфарктів і інсультів.

Раніше міністр охорони здоров’я України Максим Степанов зазначив, що доля медичної реформи в Україні буде визначатися результатами аудиту. За його словами, аудит покликаний виявити багато питань до медичної реформи.