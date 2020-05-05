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Факти / Україна

Під Чорнобилем гасять кілька осередків тління торф’яників

Пожежі у лісових масивах Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення локалізовані.

– Станом на 07.00 5 травня підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні окремих осередків тління торф’яників в осередках, пройдених вогнем, – йдеться у повідомленні.

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До гасіння залучено 210 осіб та 74 одиниці техніки, з них від ДСНС 142 чоловіки особового складу та 36 одиниць техніки.

Нагадаємо, пожежа у Чорнобильській зоні відчуження спалахнула більше місяця тому – 4 квітня. За даними Державного агентства з управління зоною відчуження, в Зоні від пожеж постраждали 20 тис. гектарів територій, з яких 30% становлять ліси.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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