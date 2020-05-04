Фонд з ліквідації наслідків Covid-19 при Офісі президента, з якого проводилися закупівлі медичних товарів для боротьби з коронавірусом в Україні, містив 374 млн 620 тис. 348 грн.

Ці кошти витрачалися не тільки на закупівлі в Китаї і Кореї, а й в Україні.

Про це в ефірі Свободи слова на ICTV повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

– Ми платили і українським компаніям (155,6 млн грн), і закордонним (182,6 млн грн). Був запущений так званий повітряний міст, в межах якого було здійснено 21 авіарейс (10 рейсів – в китайський Сямень, чотири – в Гуанчжоу, три – в Пекін і ще чотири рейси – до Сеула), з яких дев’ять – оплачені фондом.

Витрати на авіаційну доставку вантажів склали 33,6 млн грн, витрати на митне оформлення, логістику і вантажні послуги – 286 тис. грн.

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Кирило Тимошенко також зазначив, що було три види вантажів. Перший вид – це те, що закуповував фонд в інтересах лікарів і привозив.

Другий – це ті засоби захисту, медичне обладнання, яке закуповував бізнес і також передавав в лікарні або централізовано у МОЗ. За ці поставки також платив фонд.











Понад 370 млн грн: на що витратили кошти Фонду з ліквідації наслідків Covid-19 при ОП / 3 фотографии

Крім того, авіарейсами в Україну були доставлені закуплені фондом:

1 млн 127 тис. 740 спеціальних медичних масок-респіраторів №95-№99;

173 тис. одноразових костюмів біологічного захисту;

60 тис. захисних окулярів;

100 032 закуплених у Китаї ПЛР-тестів;

600 тис. ПЛР-тестів українського виробництва;

50 тис. захисних екранів для людей;

12 тис. костюмів біологічного захисту;

21,5 тис. електронних термометрів;

22 тис. багаторазових рукавичок;

6 млн 355 тис. 425 одноразових рукавичок;

150 тис. експрес-тестів;

ремонт апаратів ШВЛ, купівля інших засобів індивідуального захисту і медичного обладнання.

До слова, раніше Факти ICTV писали, на що витратять понад 60 млрд грн з Фонду боротьби з коронавірусом.