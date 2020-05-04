Понад 370 млн грн: на що витратили кошти Фонду з ліквідації наслідків Covid-19 при ОП

Фонд з ліквідації наслідків Covid-19 при Офісі президента, з якого проводилися закупівлі медичних товарів для боротьби з коронавірусом в Україні, містив 374 млн 620 тис. 348 грн.
Ці кошти витрачалися не тільки на закупівлі в Китаї і Кореї, а й в Україні.
Про це в ефірі Свободи слова на ICTV повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.
– Ми платили і українським компаніям (155,6 млн грн), і закордонним (182,6 млн грн). Був запущений так званий повітряний міст, в межах якого було здійснено 21 авіарейс (10 рейсів – в китайський Сямень, чотири – в Гуанчжоу, три – в Пекін і ще чотири рейси – до Сеула), з яких дев’ять – оплачені фондом.
Витрати на авіаційну доставку вантажів склали 33,6 млн грн, витрати на митне оформлення, логістику і вантажні послуги – 286 тис. грн.
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Кирило Тимошенко також зазначив, що було три види вантажів. Перший вид – це те, що закуповував фонд в інтересах лікарів і привозив.
Другий – це ті засоби захисту, медичне обладнання, яке закуповував бізнес і також передавав в лікарні або централізовано у МОЗ. За ці поставки також платив фонд.
Крім того, авіарейсами в Україну були доставлені закуплені фондом:
- 1 млн 127 тис. 740 спеціальних медичних масок-респіраторів №95-№99;
- 173 тис. одноразових костюмів біологічного захисту;
- 60 тис. захисних окулярів;
- 100 032 закуплених у Китаї ПЛР-тестів;
- 600 тис. ПЛР-тестів українського виробництва;
- 50 тис. захисних екранів для людей;
- 12 тис. костюмів біологічного захисту;
- 21,5 тис. електронних термометрів;
- 22 тис. багаторазових рукавичок;
- 6 млн 355 тис. 425 одноразових рукавичок;
- 150 тис. експрес-тестів;
- ремонт апаратів ШВЛ, купівля інших засобів індивідуального захисту і медичного обладнання.
До слова, раніше Факти ICTV писали, на що витратять понад 60 млрд грн з Фонду боротьби з коронавірусом.