В Україні на людях планують випробувати препарат Біовен, який може бути ефективним у боротьбі з коронавірусом. Тестування проводитимуть у п’яти лікарнях України – у Києві, Львові, Одесі та Білій Церкві.

Випробування препарату проходитиме у таких медустановах:

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії Київської лікарні №17;

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії Київської лікарні №4;

Третє інфекційне відділення Білоцерківської лікарні №3;

Відділення реанімації та інтенсивної терапії Львівської обласної інфекційної лікарні;

Боксоване відділення №10 Одеської інфекційної лікарні.

Читайте: Коли в Україні можуть почати масове тестування на коронавірус

Препарат застосовуватимуть у вигляді розчину. Одна доза об’ємом 1 мл містить 0,1 г імунологічно активної білкової фракції IgG.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні планують провести тестування на антитіла до коронавірусу.