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Факти / Україна / Суспільство

Препарат від Covid-19 тестуватимуть на людях в п’яти лікарнях України (СПИСОК)

В Україні на людях планують випробувати препарат Біовен, який може бути ефективним у боротьбі з коронавірусом. Тестування проводитимуть у п’яти лікарнях України – у Києві, Львові, Одесі та Білій Церкві.

Випробування препарату проходитиме у таких медустановах:

  • Відділення анестезіології та інтенсивної терапії Київської лікарні №17;
  • Відділення анестезіології та інтенсивної терапії Київської лікарні №4;
  • Третє інфекційне відділення Білоцерківської лікарні №3;
  • Відділення реанімації та інтенсивної терапії Львівської обласної інфекційної лікарні;
  • Боксоване відділення №10 Одеської інфекційної лікарні.

Читайте: Коли в Україні можуть почати масове тестування на коронавірус

Препарат застосовуватимуть у вигляді розчину. Одна доза об’ємом 1 мл містить 0,1 г імунологічно активної білкової фракції IgG.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні планують провести тестування на антитіла до коронавірусу.

Джерело: МОЗ

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