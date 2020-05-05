PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Справа Януковича: суд у Києві розблокував процедуру екстрадиції

Рішення Печерського районного суд Києва про арешт Віктора Януковича, яке було оголошено 4 травня, надає право обвинуваченню розпочати процедуру екстрадиції президента-втікача.

Також прокурори звертатимуться до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування, повідомляє Офіс генпрокурора.

У відомстві пояснюють, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Читайте: Виводить сперму буйволів і приватизує заповідники: чим займається Янукович у РФ

Як повідомлялося, суд у Києві обрав Януковичу запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці у справі про узурпацію влади. У 2010 році рішенням Конституційного Суду було введено Конституцію в редакції 1996 року, що надала президенту більше повноважень.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка