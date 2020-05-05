Справа Януковича: суд у Києві розблокував процедуру екстрадиції

Рішення Печерського районного суд Києва про арешт Віктора Януковича, яке було оголошено 4 травня, надає право обвинуваченню розпочати процедуру екстрадиції президента-втікача.

Також прокурори звертатимуться до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування, повідомляє Офіс генпрокурора.

У відомстві пояснюють, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Як повідомлялося, суд у Києві обрав Януковичу запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці у справі про узурпацію влади. У 2010 році рішенням Конституційного Суду було введено Конституцію в редакції 1996 року, що надала президенту більше повноважень.