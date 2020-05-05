В Україні стрімко зростає кількість безсимптомних хворих на Covid-19 – МОЗ

Завдяки старанному дотриманню карантину Україні вдалося оминути найстрашніші сценарії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

– Як ми й передбачали, позитивні тенденції епідемії почалися за тиждень до послаблення карантину. В останні дні дуже важливо ретельно дотримуватися обмежувальних заходів, щоб якомога безпечніше розпочати вихід з карантину, – сказав Зеленський.

За даними Міністерства охорони здоров’я, наразі дедалі більше випадків безсимптомного перебігу хвороби, через що можливе поширення коронавірусу.

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Нагадаємо, 4 травня в Україні зафіксували найнижчий показник хворих на коронавірус відносно загальної кількості активних хворих – 3,5%.

До речі, станом на 5 травня в Україні вже 12 697 випадків зараження коронавірусом. За добу виявили 366 інфікованих. 316 людей померло від коронавірусу.