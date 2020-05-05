Волонтерський штаб Ставніцера: наше завдання виконане, першого спалаху вдалося уникнути

Виконавши свої зобов’язання перед президентом та жителями регіону, забезпечивши медиків Одеської області всім необхідним, Антикризовий штаб передає ініціативу державі. Про це йдеться в заяві глави Штабу, співвласника портової компанії ТІС Андрія Ставніцера та керівниці благодійного фонду Корпорація монстрів Катерини Ножевнікової.

У заяві підбиваються підсумки надзвичайного періоду. 16 березня Володимир Зеленський зібрав у своєму офісі представників великого бізнесу, описав можливу катастрофу та попросив сприяння. Одеса відповіла масовим та чітко організованим волонтерством. За наступні п’ятдесят днів Ставніцеру вдалося об’єднати сотні підприємців, тисячі небайдужих жителів та залучити понад 135 млн грн.

Ці кошти пішли на закупівлю засобів захисту, устаткування та витратних матеріалів, забезпечення продуктами літніх одеситів, транспорт, харчування для лікарів та переорієнтацію локальних виробництв на потреби лікарень. Крім грошей, бізнес надав власну медичну продукцію, побутові засоби, готову їжу, продукти, площини та ефірний час для соціальної реклами.

До початку травня кількість одержувачів суттєвої допомоги від Штабу досягла 48. Це опорні та районні лікарні, станції швидкої допомоги, клініки сімейної медицини, морги, соціальні служби. Закрито термінові потреби всіх медичних установ Одеської області, що допомогло запобігти найгіршому сценарію розвитку епідемії Covid-19.

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Зараз, пише Ставніцер у своєму звіті, час вже не йде на години, всі медичні установи області забезпечені необхідним на перший період, прийшов час грамотних карантинних заходів та адміністрування медичних установ.

– Це не наша робота. Наша місія – порятунок життів, і ми з нею впоралися, – резюмує керівник Штабу.

За словами Андрія Ставніцера, днями він обговорював результати зробленого з президентом, і він подякував Штабу за виконану роботу. Тепер Андрій має намір знову сконцентруватися на бізнесі та спростовує чутки про свою участь у будь-яких виборах.

– Ніхто з нас у політику не збирається. Я не хочу бути мером або губернатором Одеси. Я не хочу бути міністром або депутатом. Ножевнікова теж не хоче, – каже Ставніцер.

Корпорація монстрів продовжить забезпечувати літніх одеситів продуктовими наборами. Також Штаб буде продовжувати поставляти в лікарні обіди для лікарів від рестораторів-меценатів.

Докладний звіт внеску меценатів та допомогу, яка була надана Одеській області, опублікований на сайті Штабу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що допомога Фонду Вадима Новинського на боротьбу з Covid-19 перевищила 100 млн грн.