Адаптивний карантин - п'ять етапів зняття обмежень в Україні

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Факти / Україна
Адаптивний карантин: як і коли в Україні зніматимуть обмеження та які залишаться
Адаптивний карантин: як і коли в Україні зніматимуть обмеження та які залишаться

Український уряд представив план виходу країни з карантину.

Що таке адаптивний карантин, а також, як в Україні зніматимуть обмеження, запроваджені через пандемію коронавірусу – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що таке адаптивний карантин?

Адаптивний карантин – це низка обмежень, які будуть застосовуватися через спалахи коронавірусу не на території всієї країни, а саме в окремих регіонах, де вони були зафіксовані.

Адаптивний карантин – урядовий план, який почне діяти з 11 травня (День “К”).

Однак, ця дата неточна, тому що для ослаблення карантину мають дотримуватися суворі умови.

Як в Україні ослаблять карантин?

Український уряд представив план виходу з карантину з п’яти етапів, який стартуватиме з 11 травня за умови сприятливої епідемічної ситуації.

Кожен етап має чіткі індикатори та залежить від динаміки поширення захворювання.

Перший етап зняття карантину в Україні

Умова: зростання хворих Covid-19 не більш як 5% протягом 10 днів.

Які обмеження знімуть: відкриють парки, зони відпочинку, прибережні та лісопаркові зони. Зможе працювати частина індустрії краси, дозволять тренування в командних видах спорту, торгівлю непродовольчими товарами, продаж кави на виніс, а також відкриються автомийки та веломагазини.

Нотаріуси та адвокати зможуть приймати клієнтів.

Другий етап зняття карантину в Україні

Умова: відсоток нових хворих зменшується, а тих, хто одужав – збільшується.

Які обмеження знімуть: випускні класи навчатимуться та готуватимуться до ЗНО. Також відкриють кінотеатри просто неба, відновлять роботу спортзали і готелі. Крім того, дозволять проведення спортивних змагань без глядачів, де беруть участь не більше 50 осіб.

Третій етап зняття карантину в Україні

Умова: кількість тих, хто одужав у два рази більша, ніж хворих, протягом 10 днів поспіль, а завантаженість лікарень – менше 10%.

Які обмеження знімуть: відкриють для відвідування дитячі майданчики і спортмайданчики; відновиться міжміський транспорт (всередині областей), спецперевезення в метро; деякі освітні установи почнуть працювати; відкриють ТРЦ (без розважальних зон), кінотеатри, театри, кафе, бари, ресторани.

Четвертий етап зняття карантину в Україні

Умова: менше п’яти випадків коронавірусу на кожну область протягом 10 днів.

Які обмеження знімуть: запустять весь громадський транспорт, зокрема метро, відкриються заклади освіти та культури; відновлять надання планової та стоматологічної медичної допомоги; відкриють спортзали і фітнес-центри, повністю відкриють ТРЦ.

П’ятий етап зняття карантину в Україні

Умова: припинення внутрішньої передачі вірусу.

Які обмеження знімуть: будуть зняті всі обмеження, окрім тих, які ввела місцева влада в окремих регіонах.

Що буде після карантину

Варто зазначити, що ослаблення карантинних обмежень не є підставою для відмови від превентивних заходів від коронавірусу. Адже загроза поширення досі досить висока, щонайменше вакцини від Covid-19 немає.

Через загрозу поширення вірусу, людям доведеться ще довгий час жити за новими стандартами, дотримуючись низки правил: дотримання дистанції, постійна дезінфекція та індивідуальний захист.

Адаптивний карантин - п'ять етапів зняття обмежень в Україні

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