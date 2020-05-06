Феофанія випустила додаток для визначення ризику захворювання на Covid-19

Лікарня Феофанія і українська ІТ-компанія Selenium Health та HL7 випустили мобільний додаток CORONAVIRUS-Діагностика для визначення ризику захворювання людини на Covid-19.

Він не тільки оцінює ризик захворювання конкретного пацієнта, але і збирає дані для аналізу симптомів, на підставі яких система видає прогноз.

Крім того, аналіз даних досліджень, які проводяться завдяки додатку, дозволяє швидше підбирати і застосовувати коректні схеми лікування, а також прогнозувати спалахи коронавірусу.

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Алгоритм, який використовується у додатку, заснований на математичній моделі і технології штучного інтелекту. Він робить акустичний аналіз кашлю, а також оцінює візуальні ознаки хвороби.

Це перший подібний мобільний додаток для платформ Android та iOS. CORONAVIRUS-Діагностика пройшов ретельну перевірку від Google та Apple на відповідність вимогам безпеки медичної інформації.

Завантажити його можна за посиланням.

До речі, ви можете перевірити, наскільки добре знаєте симптоми коронавірусу, пройшовши тест Фактів ICTV.

Джерело: Феофанія