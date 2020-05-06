Через пандемію коронавірусу та карантин масових заходів до Дня пам`яті та примирення в Україні не буде.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

– У зв’язку з карантином ми не будемо проводити цього року масових заходів, – відзначив Денис Шмигаль.

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Водночас Шмигаль доручив представникам місцевої влади привітати та вшанувати ветеранів у регіонах.

Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль розповідав, як відкриватимуть метро у Києві. За його словами, відкриття підземки може спровокувати повторний спалах коронавірусу. Через це метрополітен у столиці відновить свою роботу на останньому етапі виходу України із карантину.