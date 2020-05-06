В Україні 881 дитина захворіла на коронавірус, з них 137 – одужали.
Найчастіше на Covid-19 хворіють діти віком від 10 до 14 років, в Україні 211 таких хворих.
Найбільше випадків коронавірусу серед дітей у таких регіонах та містах країни:
- Чернівецька область – 177 (одужало – 29);
- Київ – 102 (одужало – 2);
- Київська область – 86 (одужало – 5);
- Тернопільська область – 61 (одужало – 12);
- Рівненська область – 55 (одужало – 2).
Читайте: Україна витратила на боротьбу з коронавірусом майже 2 млрд грн
Черед хворих на коронавірус дітей десятеро – перебувають у відділенні інтенсивної терапії, одна – підключена до апарату штучної вентиляції легень, ще одна – перебуває на екстракорпоральній мембранній оксигенації.
Нагадаємо, раніше ми називали українські лікарні, де вперше в країні почнуть випробовувати препарати проти коронавірусу на людях.