PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

МОЗ назвало області України, де діти найчастіше хворіють на Covid-19

В Україні 881 дитина захворіла на коронавірус, з них 137 – одужали.

Найчастіше на Covid-19 хворіють діти віком від 10 до 14 років, в Україні 211 таких хворих.

Найбільше випадків коронавірусу серед дітей у таких регіонах та містах країни:

  • Чернівецька область – 177 (одужало – 29);
  • Київ – 102 (одужало – 2);
  • Київська область – 86 (одужало – 5);
  • Тернопільська область – 61 (одужало – 12);
  • Рівненська область – 55 (одужало – 2).

Читайте: Україна витратила на боротьбу з коронавірусом майже 2 млрд грн

Черед хворих на коронавірус дітей десятеро – перебувають у відділенні інтенсивної терапії, одна – підключена до апарату штучної вентиляції легень, ще одна – перебуває на екстракорпоральній мембранній оксигенації.

Нагадаємо, раніше ми називали українські лікарні, де вперше в країні почнуть випробовувати препарати проти коронавірусу на людях.

Джерело: Центр громадського здоров’я

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка